Una menor de 15 años sufre agresiones de su hermanastro; tiene 5 días de impedimento

El hecho habría ocurrido en el inmueble de propiedad de la madre de la menor, ella según afirmó, se encontraba sola con el sujeto.

“He recibido agresiones de parte del hijo de mi padrastro, me ahorcó hasta el punto de ya no poder respirar, quería seguir agrediéndome, él tiene de 39 a 40 años. Yo estaba sentada en el sillón, y vino y me ahorco, me arrastro hasta la puerta. Hemos discutido, luego salió, me descuide y me atacó”, manifestó la menor.