Una mujer apuñaló y dejó en estado vegetativo a su pareja; la justicia dictó detención preventiva

Santa Cruz

La hermana de la víctima manifestó este sábado que después de meses al fin se hizo justicia, debido a que la mujer que apuñaló a su hermano recibió detención preventiva, agregó que el delicado estado de salud en el que se encuentra hasta ahora su familiar, provocó que ella se endeude, ya que el monto en atención médica superó los 100 mil bolivianos.

“Recién se me hizo justicia. Yo me he prestado más de 100 mil bolivianos, debo dinero, porque él está en terapia intensiva, ese dinero quién me lo va a reponer. Y mi hermano ha quedado así”, manifestó la hermana de la víctima.