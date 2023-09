Una niña salía de su chequeo médico y casi fue raptada por un taxista

Santa Cruz, Bolivia

Lo que era una visita normal al Hospital de Niños de Santa Cruz terminó en una situación traumática para una abuela y su nieta. Todo sucedió cuando al salir del chequeo médico, un taxista intentó raptar a la menor de 5 años.

Aproximadamente a las 10:45 de este lunes, la mujer hizo parar un taxi. Sin embargo, el conductor intentó llevarse a la niña.

En ese momento, la desesperación se apoderó de la abuela.

"Recorrió casi una cuadra, mi madre gritando fuerte, la gente se alarmó. Gracias a Dios, un auto blanco lo cerró y el tipo no avanzó más. El señor se bajó, las personas corrieron. Dijo que estaba con su teléfono, hablando, que no se había enterado que mi mamá no había subido. No tiene brevet, su placa es una burla, es algo escrito con lapicero ¿Cómo andan así en la calle?", detalló, consternado por la situación.

Por eso, el padre de la menor ya sentó la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), lamentando lo que tuvo que pasar su hija.

"Amargura. Esto lo escuchaba en la tele, para mí no era real, pero está pasando. La gente tiene que darse cuenta, pararlo, es un hijo, no es un celular, no es plata, si te roban, se trabaja y se tiene de nuevo, pero un niño no se devuelve. Esa gente no tiene el corazón, deberían ser cualquier cosa menos estar vivos en esta tierra. Yo amo a mi hija, mi vida es mi hija", aseveró.