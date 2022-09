Una tienda de repuestos de bicicletas fue atracada en plena madrugada

Cochabamba, Bolivia

El martes por la madrugada, una tienda de repuestos de bicicletas fue atracada a las 4 de la madrugada. El hecho se registró en la OTB San Gabriel, de la ciudad de Cochabamba.

El hecho se registró cuando dos delincuentes ingresaron al negocio a robar y se llevaron objetos de valor. De acuerdo a las víctimas, el monto de lo robado ascendería a aproximadamente 1,000 dólares.

De acuerdo a los videos de las cámaras de seguridad, los ladrones ingresaron a la tienda a las 4:50 de la mañana.

La afectada denunció que logró ver a uno de los delincuentes, que tendría aspecto extranjero.

"Se ha robado un arco, esmeril, taladro y una herramienta más eléctrica, más que todo . Luego, llamamos a la policía, vino la FELCC a sacar fotos y a tomar datos. Yo creo que se lo hubiera vaciado la tienda sino lo hubiera hecho escapar. Se nota que no es boliviano, debe ser extranjero, por la cara que tiene ", comentó la víctima.

Así, la dueña del negocio se dio cuenta que algo sonaba en la puerta, salió y espantó al ladrón, que salió huyendo en un taxi, que lo esperaba afuera.

"Cuando me he dado cuenta que los perros estaban ladrando, he salido y resulta que la reja estaba abierta. Le llamé a mi sobrina, le dije está abierto tu reja y estaba bajando. El auto se fue, volvió a venir. Antes que vuelva a entrar, le dije: '¿qué estás buscando?'. Entonces, se ha subido de nuevo a la movilidad y se han ido", agregó la propietaria.