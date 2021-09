Universitarios de la UMSA retornan a aulas destacan las clases semipresenciales

Durante un año pasaron clases a distancia ninguno de ellos se conocía personalmente tuvieron que estudiar y comunicarse por medio de una pantalla de celular y una computadora.

Los universitarios pertenecientes a la carrera de Electromecánica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), afirmaron que las clases virtuales tienen mucha diferencia con las semipresenciales, ya que en algunas carreras es fundamental tener práctica, por lo que destacaron su importancia.

Los jóvenes cuentan como anecdótico el hecho de conocerse de forma personal, ya que según afirmaron se pudieron reconocer a través de sus voces.

“Hemos venido a talleres y recién nos hemos conocido a la mayoría de mis compañeros, no los conocía solo sus voces, de las voces me reconocen, me dicen tu eres el que siempre participaba”, agregó otro universitario.