Usan un martillo perforador para liberar una mano pegada al asfalto

Alemania

Un protesta de lo más insólita protagonizaron en Alemania unos integrantes del colectivo ambiental “La Última Generación", quienes protestan contra los contratos de combustibles fósiles y por la falta de medidas gubernamentales para frenar la crisis climática.

Sin embargo, esta vez uno de sus activistas pegó su mano al asfalto de la ciudad alemana de Maguncia para detener el tráfico. Utilizando una mezcla de arena y pegamento industrial, el activista Raúl Semmler, adhirió su mano al asfalto de la calle Binger.

El objetivo de la protesta fue exigir un límite de velocidad en autopista de 100 kilómetros por hora y una multa permanente de 9 euros para ahorrar CO2 y proteger así el clima, según informó el colectivo en su página web.

Semmler estaba acompañado por otros activistas que también se pegaron al pavimento, sin embargo, los demás no utilizaron la misma mezcla que él. Cuatro activistas utilizaron únicamente pegamento, mientras otros dos decidieron solo sentarse a lado de los demás pero no pegarse, para que en caso de emergencia no se bloqueara un carril de la calle.

Para sacarle la mano de la carretera a Semmler, miembros de la policía y protección civil tuvieron que romper el asfalto alrededor de la mano utilizando un taladro. Después de una hora y media, el activista fue liberado y detenido por infracciones a la Ley de Reunión y daños a la propiedad. La policía informó que el agujero se reparó inmediatamente.