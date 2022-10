"¡Váyanse de aquí! Sacan a inhaladores de clefa": Padres de familia denuncian inseguridad en la avenida Ramón Rivero

Cochabamba, Bolivia

Vecinos y padres de familia de la unidad educativa "Laredo" denuncian a personas en situación de calle, causan zozobra en la zona, piden presencia policial. Uno de los padres captó el momento en que se peleaban en plena vía pública, en la acera norte, mientras circulaban peatones y vehículos.

"¡Váyanse de aquí! ¡Hey! ¡Váyanse de aquí! Esto es una Unidad Educativa, mira estos. ¡Hey! ¡Andate de aquí! Vayan a otro lado, no pueden actuar así cerca de un colegio", mientras un padre de familia realizaba la grabación, uno de los limpiaparabrisas lo increpó, porque le estaba grabando. "¿Por qué me estás grabando? 'Andate de aquí, esto es una unidad educativa, no para hacer estas b...', le contestó", todo esto se escucha en el video.