Vecinos atrapan a ladrón que agredió a una joven por robarle

Santa Cruz, Bolivia

Un sujeto fue reducido por vecinos del barrio San Carlos zona de la radial 27 entre tercer y cuarto Anillo, el mismo minuto atrás había atracado a una transeúnte que circulaba por el lugar robándole su cartera.

El antisocial le quitó de forma violenta la cartera e intentó quitarle el celular, sin embargo, gracias a la oportuna intervención de los vecinos pudieron aprehenderlo y lo amarraron para posteriormente entregarlo a la policía.

La víctima denunció que este sujeto la agredió para quitarle el celular, sin embargo, ella forcejeó y gracias a la ayuda de los vecinos que salieron en su auxilio lograron reducirlo.

“Me ahorco y me tiró un puñete no se si de la rabia porque no puedo quitarme mi celular y lo único que pudo llevarse fue mi cartera, relató la joven afectada.