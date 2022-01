Vecinos de la zona Kalajahuira reportan aparición de minas legales e ilegales que buscan extraer oro

La Paz

Un vecino de la zona de Kalajahuira, manifestó este jueves que existe más de 20 minas entre legales e ilegales en el lugar, también se observaría en otras zonas aledañas como ser Chuquiaguillo, Urujara y La Cumbre.

“Más de 20 minas hay, oro no más hay no hay plata, bajando de La Cumbre si hay bronce. La tierra no es suave, donde es suave es peligroso, aquí es grava y cascajo”, manifestó el vecino.