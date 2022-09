Vecinos de los distritos 9 bloquean exigiendo que predios deportivos pasen a la UMSS

Cochabamba, Bolivia

Vecinos del distrito 9 de Cochabamba bloquearon el kilómetro 6 de la Av. Petrolera, además de la intersección de la Av. Aroma y Av. Ayacucho pidiendo que los predios del Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo (CEFED), de La Tamborada, pasen a tuición de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y, así, descentralizar algunas carreras. Además, pidieron la renuncia de la viceministra de Deportes, Cielo Veizaga.

Piden la atención de las autoridades y señalan que el lugar es un elefante blanco.

"Nosotros como parte solicitante, que somos la población en general, estamos de acuerdo, estudiantes que están aquí también están de acuerdo. La única que se está interponiendo en esto de no ceder esos predios, que se está cayendo poco a poco, pedazos a pedazos , es la viceministra", comentó otro vecino.

Específicamente, piden que cuatro carreras de la casa de estudios superiores puedan ocupar el CEFED.

"Estamos solicitando la descentralización de la carrera de Nutrición, licenciatura en Deporte, Fisioterapia y de Derecho , que quieren usar los predios de la Villa Olímpica. Nosotros hemos ya entrado esta petición, pero lamentablemente la viceministra no ha dado la cara. Ella menciona que nunca ha solicitado una reunión con la Gobernación sobre este tema, pero sí lo hizo, tenemos una copia de la solicitud", dijo un dirigente.

Explicaron que en la protesta participan dirigentes y codirigentes del distrito 9 con mesas directivas, en las que hay 270 organizaciones sociales afiliadas.

"Vamos a masificar este tema en una asamblea general. Es lamentable cómo está procediendo la viceministra, mintiendo a la gente diciendo que se utiliza los predios, no se utiliza, están en mal estado", agregó.

Aseguran que conversaron con el rector de la UMSS, a quien presentaron la propuesta y les dieron el visto bueno.

"La viceministra se oculta detrás de las leyes, pero las leyes pueden ser modificadas a petición de la población, de las bases orgánicas, hemos modificado la Constitución Política del Estado. La viceministra dice que se puede dialogar, pero no lo ha hecho, ella se ha escacado el viernes porque estábamos ahí", comentó.

Más temprano hubo enfrentamientos con la policía, cuando un contingente intentó retirarlos del lugar utilizando gases. Sin embargo, los vecinos agarrados de piedras y palos, respondieron a la intervención y lograron que se replieguen.

"Estamos en un bloqueo pacífico, no estamos con petardos, no tenemos armas como ellos. Solo estamos exigiendo un derecho que nos corresponde como pueblo, queremos la descentralización de la Universidad", dijo una vecina, que además acusó a la viceministra de Deportes, Cielo Veizaga, de "confabular" para dejar a la zona sin proyectos.

En ese sentido, anuncian más movilizaciones con mayor cantidad de vecinos.

Al respecto, la viceministra de Deportes brindó una conferencia de prensa y señaló que no puede cumplir el pedido de los pobladores del distrito 9, que no puede haber una transferencia de los predios del CEFED a la UMSS debido a que hay leyes que especifican el uso del lugar "lejos de intereses personales".

"Aclarar que no podemos nosotros ceder la totalidad ni parcial de estos centros a terceras o cuartas personas para un fin que no es deportivo. No así siendo parte de algunos intereses personales de algunos dirigentes que quieran convertir esto en una universidad, en un centro de académico cuando esto es un centro exclusivamente deportivo para fines deportivos, recreativos, formativos para la niñez y la juventud", aseveró Cielo Veizaga.