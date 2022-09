Vecinos instalan vigilia y carpas en el tramo de la línea verde del Tren Metropolitano

Cochabamba, Bolivia

Los vecinos del Distrito 4 de la ciudad se apostaron sobre las rieles, instalaron una vigilia para evitar el paso del Tren Metropolitano. Exigen trabajos complementarios en el tramo de la línea verde, comprometidos por la empresa, que consisten en drenajes pluviales y alcantarillados

"Los peatones estamos preocupados, especialmente los que estamos en el canal Valverde, OTB "Eduardo Freire", las instalaciones para el cruce del Tren Metropolitano no están correctas, no podemos usar nuestro sistema de alcantarillado, no se habilitaron los accesos de los drenajes pluviales y los pasos a desnivel. No podemos cruzar del lado sur al norte", señaló una de las vecinas.