Velan a la pequeña Ashlyn, quien murió a causa de una hemorragia interna y golpes en todo el cuerpo

Cochabamba, Bolivia

La pequeña Ashlyn tenía 1 año y 10 meses. Ella vivía con su mamá y su padrastro en una vivienda alquilada en la zona de Cerro Verde.

Hoy, las personas que deberían cuidarla la llevaron sin signos vitales a un centro de salud de la zona sur. Argumentaron que se había caído a una fuente desde una altura de 2 metros. Lamentablemente, no pudieron reanimarla. Sin embargo, al realizarle un examen físico descubrieron que tenía marcas de golpe en todo su cuerpo.

Fue infanticidio, así se investiga el caso desde la Fiscalía, la Defensoría y la Policía. La bebé murió a causa de una hemorragia interna y golpes en el estómago y las extremidades.

Según el examen externo, la pequeña tenía una equimosis verdosa en la región parietal izquierda, además tenía varios golpes y signos de golpes de data antigua a nivel toráxico, moretes en la región lumbar.

Esto se confirmó con la autopsia que le realizaron. El informe señala que Ashlyn murió por un shock hemorrágico, laceración hepática, traumatismo abdominal cerrado y politraumatismo. Además, el IDIF descartó que hubiera agresión sexual.

El cuerpo fue entregado a la tía de la bebé, la hermana de la madre, quien la llevó a su domicilio en la zona de Cerro Verde para realizar el velorio.

Velas encendidas, flores y un pequeño ataúd blanco fueron el escenario para despedir a la niña, que, según contaron sus familiares, era muy tierna, alegre y querida.

Los vecinos cuentan que la familia llegó hace dos semanas a vivir en el lugar. Describieron a la madre como una persona tranquila y dedicada a su hija.

La pareja se habría convivido por poco tiempo, por lo que no habría hecho una denuncia.

"Tiene que haber justicia, porque no se puede quedar así de mi hermana y mi sobrina. Mi hermana se iba a trabajar porque no había con quién dejar a la bebita. Su papá de la bebé tampoco no le ayudaba en nada, ella era solita. El hombre lo ha matado a mi sobrina, él es el culpable de todo esto", dijo la tía entre lágrimas.

Familiares de la madre presentes en el velorio se unieron al pedido de justicia. La noticia los dejó en shock, pues la mamá de Ashlyn trabajaba por y para su hijita, y recientemente empezó una relación con el agresor, a quien señalan como el culpable.

"¿Cómo me lo va a hacer así a mi sobrina? No es una caída, fueron golpes, todo su cuerpo está destrozado. Que no lo dejen salir a ese hombre. Es una bebé, no tenía la culpa de nada", agregó la tía.