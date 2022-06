Vendieron 400 cajas de cerveza y fueron estafados, recibieron de pago un cheque sin fondos

La Paz

Delincuentes estafaron más de 70.000 bolivianos a un hombre, haciendo el pago con un cheque sin fondo, después de adquirir 400 cajas de cervezas.

Hasta el momento existen dos víctimas que realizaron la denuncia ante la policía, quienes del mismo modo sufrieron la estafa al vender cajas de cervezas, uno de los hechos se suscitó el 29 de abril, tres ciudadanos habrían adquirido 400 cajas de cerveza, el desembolso de dinero fue de manera digital, monto económico que nunca llegó a la cuenta de la víctima, y en la base de datos del Segip no figura el registro del supuesto comprador.

“Nos estafaron es un monto alto, yo debo al Banco, debo a la gente y no sé cómo pagar. Ya estoy un mes andando detrás de la Fiscalía, en la Felcc y hasta el momento no me dan una pista de recuperar mi dinero, todo el tiempo dilatan”, aseveró entre lágrimas una de las víctimas de estafa.