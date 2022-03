Víctima de balacera relata los hechos y pide ayuda a la población

Santa Cruz, Bolivia

Cristian Vélez, de los heridos de bala del barrio Ferbo relató cómo se vio envuelto en el enfrentamiento entre pandillas. Él recibió tres disparos en espalda brazo y abdomen.

Asegura que salió a la venta a comprar globos para su hija de 3 años y solo sintió los impactos cuando ya estaba próximo a llegar a su domicilio.

“Sentí como si hayan tirado un ‘globazo’ y me vi manchado de sangre, no me dolió ese rato ya que incluso llegué hasta la reja de mi casa y ahí me quedé tirado en el suelo”. Tengo tres impactos de bala y uno perforó el intestino delgado y grueso, debido a eso estoy con colostomía, narró la víctima.