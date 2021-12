Víctima de violación: “Era pequeña, pensé que era un juego, pero luego tenía miedo y era algo que no quería jugar”

Cochabamba, Bolivia

Han pasado años desde que cinco mujeres fueron víctimas de violación, su agresor es un pariente cercano que aprovechó los momentos de fragilidad, todas eran pequeñas, cuando todo esto horror pasó una de ellas sólo tenía tres años.

Todo empezó como un juego, pero el juego se volvió en una historia de terror, donde las niñas fueron atrapadas por su agresor, debido al miedo y vergüenza “decidieron callar para no generar problemas” en el entorno cercano. Pero al enterarse que eran varias las víctimas contaron el infierno que vivieron.

Las jóvenes contaron que habrían sido abusadas y violadas por su primo que antes de vejarlas se ganaba su confianza, les llevaba juegos, regalos y dulces. Ante los demás se mostraba como una persona confiable y empática con los niños.

“En su momento pensaba que era un juego, pero después estaba con miedo (…) Aprovechó el momento en que mi papá falleció, nos decía es un juego no dirás a nadie, si alguien se entera y la familia se entera es tu culpa, incluso me sentía culpable”, contaron las víctimas.

Una de las agredidas, tiene con 23 años, le contó a su prima de 35 años, le confesó que era abusada desde los 5, y a los 8 fue violada. Fue entonces cuando la mayor le dijo que también fue vejada por el mismo familiar. Otra de ellas ahora con 30 años les dijo que le pasó lo mismo a los 10 años cuando el sujeto la habría manoseado. La víctima más reciente, ahora con 17, habría sido atacada en 2007, cuando solo tenía 3 años.

“Se ganaba la confianza de cada una, llevando chocolates regalos, me preguntaba lo que yo quería (…) Entró a mi casa con juegos, luego empezó el abuso sexual desde mis 6 años (…) Era tan pequeña que no sabía que pasaba, al principio lo veía como un juego, luego era un juego que no quería jugar. Cuando me enteré lo que sucedió dije ya no más (…) Sólo pedimos justicia”, declararon.