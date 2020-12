VIDEO: Alfred Molina volverá a ser Doctor Octopus en Spider-Man 3

Cargando...

EE.UU.

Esta es una gran noticia para los amantes de Marvel, ya que regresa Alfred Molina, recordado actor de la primera trilogía de Spider Man, y dará vida nuevamente al Doctor Octopus en el tercer largometraje protagonizado por Tom Holland, y por si fuera poco no es el único actor del pasado que se suma al reparto del largometraje más esperado del Universo Cinematográfico de Marvel.

El mencionado actor se puso en los pies de Otto Octavius en Spider-Man 2, y aprovechó sus tentáculos mecánicos para obtener los recursos que necesitaba para continuar su investigación. Desde luego, Spider-Man se vio obligado a intervenir.

Como se mencionó anteriormente, no es el primer actor que retomará su papel del pasado en Spider-Man 3. El caso más sonado, también revelado por The Hollywood Reporter, es el de Jamie Foxx, quien interpretó a Electro en The Amazing Spider-Man 2. Así pues, el reporte de hoy es demasiado significativo, pues aparecerán al menos dos villanos de universos distintos. Claro, todavía está pendiente conocer quién será el enemigo por parte del Universo Marvel.

Tras sumar a Jamie Foxx y Alfred Molina, ahora nos resta saber si Spider-Man 3 abrirá las puertas a Tobey Maguire y Andrew Garfield. Ellos se pusieron el traje del arácnido en Spider-Man y The Amazing Spider-Man, respectivamente. Aunque no hay una confirmación al respecto, es prácticamente un hecho que Disney aprovechará a ambos actores para producir una película épica. Si todo llega a buen puerto, el próximo año veremos a tres Spider-Man distintos en una misma película.

Spider-Man 3 sigue programada para llegar a los cines el 17 de diciembre de 2021. Sin embargo, lo mejor es esperar a ver cómo transcurre la situación sanitaria, ya que la pandemia ha golpeado el calendario de Marvel en diversas ocasiones. Viuda Negra, por ejemplo, originalmente vería la luz en mayo del presente año. El surgimiento de la pandemia provocó que su estreno se retrasara hasta el 7 de mayo de 2021.