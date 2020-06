Pastor que conduce un Ferrari dice que es una bendición "extravagante" de Dios

California, EEUU

Un famoso pastor evangelista de Estados Unidos, Dante Gebel, ha llamado la atención no solo de sus simpatizantes, sino tambien de varios usuarios en las redes sociales, tras conocer que conduce un lujoso Ferrari, al que le dice una bendición "extravagante de Dios".

Dante es oriundo de la provincia de Buenos Aires, donde nació hace 51 años y actor de profesión. Vive en California hace apenas seis años, donde fundó la River Church con un extraordinario éxito en la comunidad hispana de ese país.

En su web site, Gebel se presenta como "ministro de las Asambleas de Dios y actual pastor de River Church en Anaheim" (en el condado de Orange, California). Su templo se ubica frente a Disneyworld y tiene las dimensiones de un estadio de fútbol. Debajo de su foto, vestido de smoking (o tuxedo, como lo denominan a ese traje de etiqueta en Norteamérica), se informa que "tu aporte nos ayuda a llevar el Evangelio a todo el mundo" y el modo de hacerlo efectivo: "Pay Pal, Visa, MasterCard, Maestro y American Express). Y si estos canales no fueran suficientes, también se puede aportar a la obra de Gebel utilizando cheque, por teléfono y por mensaje de texto.

"Dios bendice extravagantemente"

La culpa parecería no ser una de las cargas de Gebel. Se siente exitoso y muestra con orgullo sus logros materiales. Y en California, donde un dicho popular sostiene: "Dime qué auto conduces y te diré quién eres", el pastor argentino maneja una Ferrari F355 Spider Giallo amarilla y un BMW sedán último modelo.

Lejos de falsas modestias, el ministro sostiene que el Ferrari fue una "siembra" que, en su diccionario evangélico significa "donación". Y si algún "fariseo" (en su diccionario, crítico) lo cuestiona, la teología de Gebel (opuesta totalmente a la Teología de la Liberación católica), le permite explicar el modo misterioso en el que le fue ofrecido el vehículo deportivo:

"Cuando afirmo que Dios bendice extravagantemente, no exagero", explicó. El fin de semana -continuó-, alguien me sembró (donó) esta máquina y me lo trajo hasta la puerta de River Arena. Y antes de que los dadores de los bienes ajenos digan:´Dáselo a los pobres´, aclaro que ya que la volví a sembrar (donar); para que se transforme en bendición para otra gente” (sin aclarar qué donó, ni a quién) Pero de modo misterioso (en sentido teológico) abunda:

"¡Toda mi vida ha sido así! Me desprendo de lo que Dios me da, y Él me vuelve a dar más. ¿Qué culpa tengo que Dios me bendiga tanto y que Él sea fiel a sus promesas?

Mario Pergolini, el amigo de Dante

El pastor Gebel tiene un amigo y admirador en la Argentina: Mario Pergolini, quien a partir de una primera entrevista que le hiciera el 10 de marzo pasado, se convirtió en su admirador y le califica como su "amigo" (ver video). Además, desde esa oportunidad, lo ha entrevistado reiteradamente y con un gran suceso en las redes sociales del conductor de Vorterix.

Ferrari, lleva tu fe a 295 km/h

Para aquellos falta de fe y por ello no han detenido en el mensaje de amor a Dios de Gebel, es importante señalar que la Ferrari de la foto tiene un motor un motor V8 3.5 en posición central, con 380 caballos de potencia y 363 Nm de torque. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos y alcanza los 295 km/h. Y si realmente tu fe está puesta en los "fierros", podés visitar Argentina Autoblog, el exitoso sitio dirigido por el periodista Carlos Cristófalo, quien descubrió a este deportivo de Maranello, frente a la Iglesia River de Dante Gebel.