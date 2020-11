VIDEO: Cantante pide disculpas por festejar su cumpleaños en medio de la pandemia

Cargando...

Gran Bretaña

Luego de haber organizado una recepción social para festejar sus 30 años, la cantante británica, Rita Ora, pidió perdón este lunes por haber violado las reglas de confinamiento, diciendo que se siente muy avergonzada por su mala actitud e irresponsabilidad.

Entre algunos invitados estaba su hermana Elena, las actrices y modelos Cara y Poppy Delevingne y el mejor amigo de Ora, Vas Morgan. La reunión se llevó a cabo en Casa Cruz, un famosos restaurante en Londres.

Bajo las reglas de confinamiento que terminan el miércoles, todos los bares y restaurantes de Inglaterra deben permanecer cerrados, excepto para encargos y envíos. Además, está prohibido que las personas se reúnan en lugares cerrados con miembros de otras viviendas.

En su cuenta de Instagram, la cantante de temas como "Anywhere" y "Let You Love Me" subió una historia expresando que fue una decisión equivocada y asumiendo toda la responsabilidad.

Disculpa completa de Rita Ora: "Hola a todos, asistí a una pequeña reunión con algunos amigos para celebrar mis 30 años. Fue una decisión espontánea tomada con la opinión equivocada de que estábamos saliendo del encierro y esto estaría bien. Lamento profundamente romper las reglas y, a su vez, entiendo que esto pone a las personas en riesgo. Este fue un error de juicio grave e inexcusable. Dadas las restricciones, me doy cuenta de lo irresponsables que fueron estas acciones y asumo toda la responsabilidad. Me siento particularmente avergonzada de saber de primera mano lo duro que se ha esforzado la gente para combatir esta terrible enfermedad y ser plenamente consciente de los sacrificios que la gente y las empresas han hecho para ayudar a mantenernos a todos a salvo. Aunque esto no lo arreglará, quiero disculparme sinceramente".

A la fecha Gran Bretaña tiene el mayor número de muertes por coronavirus en Europa, con más de 58 mil. Casi 51 mil de esos decesos han ocurrido en Inglaterra.