[VIDEO] Captan a comerciante defecando en una calle cerca a la "Feria Navideña"

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Una situación insólita que tuvo lugar en la Feria Navideña y fue viralizada a través de redes sociales. Se trata de imágenes captadas por cámaras de seguridad, en la esquina de la calle Gumucio y 6 de Agosto, a sólo pasos de algunos puestos que ofrecen artículos para navidad.

El video fue registrado este 13 de diciembre, en horas de la madrugada, se observa a una mujer defecando en plena vía pública. Los vecinos denunciaron que en las imágenes se puede ver como la persona se sienta en la acera y comienza a realizar sus necesidades, aseguraron que esta no sería la primera vez.

"Ni bien empieza la feria este lugar se vuelve un basurero, las calles se convierten en baños. La gente orina, defeca y dejan su basura, no tienen vergüenza, dejan su basura aprovechando que la casa de a lado está en construcción. El otro día había una botella con orín, estos hechos ocurren generalmente durante horas de la madrugada", indicó molesta una vecina.

Al ver estas imágenes las comerciantes señalaron que sancionarán a la comerciante que "defecó" en una calle, señalaron que identificarán a la afiliada que protagonizó el video, aseguran que hay baños portátiles habilitados.

"Vamos averiguar quienes se quedan a dormir, para dar con la comerciante responsable. No se puede permitir esto, ellas no pueden hacer esto, tienen a disposición baños públicos, es verdad que a esa hora no están abiertos, pero deberían usar alguna bolsa, y luego desechar esto al carro basurero", señaló una de las representantes del sector.

Cargando...

Los vecinos dieron a conocer su malestar por el hecho cometido por la mujer.