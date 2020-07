VIDEO: captan beso apasionado entre Eugenio Derbez y Omar Chaparro

Cargando...

Un amor del bueno es el que une a Omar Chaparro y a Eugenio Derbez, dos personajes que se han sabido ganar el cariño y el respeto de todo su público. Se podría decir que cuando se encuentran la química es tan grande que hasta no existe asco alguno, pero eso sí, se cuidan en este tiempo de pandemia, así que sus besos son entre la mascarilla y sus labios.

Los dos comediantes se encontraron casualmente en Los Ángeles, California, donde residen actualmente, y fue tanto su gusto por verse que no dudaron en presumir el gran amor que se tienen plasmándolo en un apasionado beso.

Fue el actor de No manches Frida y Como Caído del cielo quien compartió ese emotivo y gracioso momento el cual lo subió a su cuenta de Instagram y que hasta ahora ya tiene más de 400 mil reproducciones y cientos de comentarios.

"Qué gusto verte amigo querido @ederbez. Los buenos amigos se cuidan y se besan con tapabocas. Prometo ya regalarte ropa @brosclub más actualizada o si andas mal económicamente avísame para prestarte y te compres unas playeritas nuevas amigo", escribió Chaparro a lado del video.

Durante el encuentro, Chaparro hizo alusión a una playera que le regaló a Derbez ya hace tiempo y la cual todavía se pone porque le parece cómoda y moderna. Dicho regalo se lo hizo cuando los dos se encontraban en el Mundial de Alemania en el 2006 y a sus 14 años de uso todavía se encuentra en buenas condiciones.

"Pregúntale a mi mujer, ella me dice 'por qué no te quitas esa camisa...' y le digo 'porque me gusta, porque está moderna, porque esta padre'", aseguró el actor y productor de No se aceptan devoluciones, Hombre al agua, entre otras muchas más.

Y pese a que por momentos los dos actores se descubrieron el rostro para hablar, al final volvieron a presumir la gran amistad y el amor que se tienen y para no dejar que se enfriaran las cosas, se volvieron a poner sus cubrebocas para despedirse de beso en la boca.