VIDEO: Danna Paola encontró a Pablo quien inspiró “Oye”

Danna Paola ha tenido en ascuas a todos sus seguidores en redes sociales, hasta que por fin esa búsqueda incansable a la que se aferró, dio frutos: esto significa que ya sabe en dónde está Pablo.

Durante un evento en el que recibió un premio, la cantante y actriz decidió hacer uso del micrófono para revelar que por fin ya sabía en dónde se encontraba Pablo, el hombre que se encontró a su llegada a España y al que le dedicó su éxito musical "Oye Pablo". ¿Quién es Pablo? ¿Danna Paola ya volvió a ver a Pablo? Aquí te contamos lo que sabemos.

La cantante estuvo en el evento de la revista GQ, en donde se reconoce a los hombres y a las mujeres que rompen esquemas en la televisión, deportes, música y otras áreas.

La cantante recibió un premio. Con un vestido elegante negro y cubrebocas del mismo color, Danna decidió hacer uso de su voz para comunicarle a sus fans que ya había encontrado a Pablo.

“Es que quería decir, es que siempre hago estas cosas, pero ya apareció Pablo, por si tenían el pendiente”, dijo Danna Paola sin entrar en detalles sobre su reencuentro con el joven que la dejó flechada en España y al que incluso le compuso una canción.

En entrevista con LOC de El Mundo durante el evento Coca Cola Music Experience, Danna Paola confesó que la canción Oye Pablo podría ser la historia fail de su vida.

"Esto es verídico. Es literalmente el fail épico de la vida. Nada más llegar a Madrid, en mi vida solísima ahí cuando llegué, le di mal mi número a un chico que acaba de conocer, que me paró en la calle y yo flipaba porque no tenía idea de quién era. Pero fue muy lindo, muy autentico todo y muy cool. Luego me di cuenta de que le di mal el número, me quería morir y me puse a buscarlo por todas las redes sociales. Mis amigas me ayudaron a buscarlo. Todavía, a la fecha, lo seguimos buscando. No aparece", confesó la mexicana.

Al respecto, aseguró que cuando se presentó con el hombre misterio, ésta sólo le dijo que era una actriz, sin mencionar su nombre.

"Él no sabía que yo era Danna Paola. Le dije que era actriz, que estaba haciendo una serie y que estaba viviendo aquí. Fue una pena, pero con una gran canción de por medio", agregó.

En Twitter, la confesión de Danna Paola sobre Pablo logró que sus seguidores reaccionaran y pidiera que diera más detalles.