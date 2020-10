VIDEO: Elton John y Gorillaz lanzan una nueva canción

Cargando...

El mundo de la música tiene grandes noticias, esta vez se trata de Gorillaz, que se han mantenido vigentes con su saga de sencillos titulada Song Machine, donde han participado artistas de la talla de Slowthai, Slaves, Fatoumata Diawara, Peter Hook, Georgia, Tony Allen, Skepta, Octavian, ScHoolboy Q y recientemente Robert Smith, líder en The Cure.

Tras la legendaria colaboración para Strange Timez con Robert Smith, el grupo integrado por Murdoc, 2-D, Russel y Noddle lanzaron un tema al lado de Elton John.

El mismísimo Elton John anteriormente había declarado por medio de su Twitter ser fan de 2-D y compañía, y ahora nos sorprenden con The Pink Phantom, una balada electrónica muy melancólica, aumentada con la colaboración del rapero 6LACK, acompañada además de un bello video animado dirigido por Jamie Hewlett.

En el clip, tal y como acostumbra la agrupación, estuvo lleno de animaciones, fue así que el cantante británico apareció en una caricatura luciendo un traje rosa, haciendo alusión al nombre del tema, así como con sus característicos lentes.

A través de Instagram, Elton John, quien hace poco confirmó que prepara su regreso a los escenarios, escribió que cuando Damon Albarn se puso en contacto con él para proponerle la colaboración, aceptó de inmediato.

“Siempre he sido fan de Gorillaz, así que cuando Damon se acercó y me pidió que me involucrara no lo pensé dos veces”, escribió Elton John.

Por otra parte, mencionó que trabajó en la canción mientras se encontraba en Londres y que está feliz con el resultado.

“Aquí está The Pink Phantom. Incluso trabajando de forma remota, yo estaba en Londres, colaborar con Damon en esto fue un proceso tan atractivo y creativo. Estoy muy, muy feliz de que esto haya sucedido y espero que disfruten de la canción”, se lee en el pie de foto.