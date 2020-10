VIDEO: Fallece actor de Kill Bill 2 por virus del Nilo Occidental

Cargando...

El mundo del cine esta de luto, y es un sentimiento en común que todo el círculo de actores, lo siente. En esta oportunidad, el actor Clark Middleton, conocido por participar en series como "Twin Peaks o The Blacklist", ha muerto a los 63 años. El intérprete falleció en su domicilio de Los Ángeles, tras contraer el virus del Nilo Occidental, una enfermedad transmitida por mosquitos, para la que no existe cura, pero a la que el actor no accedió a tiempo.

Fue la mujer del también director y productor la que anunció la muerte de Middleton a través de un comunicado.

"Con el corazón apesadumbrado anunciamos el fallecimiento de una vida eminentemente digna de celebración: Clark Tinsley Middleton, 63 años, amado actor, escritor, director, maestro, héroe, esposo, faro, amigo (...) Clark falleció el 4 de octubre como resultado del virus del Nilo Occidental, para el cual no existe una cura conocida. Clark era un alma hermosa que pasó toda su vida desafiando los límites y defendiendo a las personas con discapacidades", dijo su esposa.

El primer gran trabajo del actor fue en la serie "Ley y orden", donde interpretó al técnico forense Ellis durante tres temporadas. Con el tiempo, Middleton consiguió cierta reputación que le permitió participar en películas como "Sin City", "Birdman o Kill Bill Vol. 2", dirigida por Quentin Tarantino.

También participó en series como C.S.I., Fringe, Gotham o American Gods, aunque su trabajo más reciente fue en The Blacklist. Precisamente el escritor Jon Bokenkamp, que colaboró con él en esta ficción, declaró estar desconsolado tras conocer la triste noticia de la muerte del actor, que había luchado desde los cuatro años contra la artritis reumatoide.

"Estoy desconsolado. Además de ser un actor verdaderamente único y talentoso, Clark era simplemente un tipo increíble en todos los sentidos. Él era un loco de cine inteligente. Amaba su trabajo con pasión. Y era increíblemente generoso de espíritu...", se despidió Bokenkamp.