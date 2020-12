VIDEO: Flor Amargo sale del closet y confiesa su amor por otra mujer

Cargando...

La famosa cantante Flor Amargo, decidió hablar, rompiendo de esta manera las redes sociales al gritar a los cuatro vientos que es lesbiana y ama a otra mujer. Expuso que su refugio tras sentirse excluida por sus preferencias sexuales fue la música la que le dio las fuerzas necesarias para seguir y no rendirse. Con la personalidad explosiva que la caracteriza,Flor hizo uso de las plataformas digitales para romper el silencio y así ayudar a que más personas se liberen de los prejuicios que aún envuelven a la sociedad.

Fue a través de su cuenta de Facebook en donde Flor Amargo dio a conocer la noticia. Casi de inmediato a su publicación en video, los internautas se volcaron a su favor con muestras de apoyo y reconocimiento.

"Salí del clóset sin miedo, confieso que amo profundamente a otra mujer y que quiero animar a quien sigue en el clóset a que se atreva a vivir el amor en libertad, a que no pasen su vida intentando ser lo que los demás quieren que seas, no desperdicies tu vida atrapad@ en prejuicios, abre tu corazón, libérate toma la decisión de salir del clóset aquí estamos l@s que creemos que somos más que cuerpo, somo seres espirituales en un mundo material. ÁMATE, ACEPTATE, SÉ FELIZ", escribió en su publicación.

La también cantautora dejó en claro que decidió comunicar la noticia para que recuerden que lo importante es reconocerse a sí mismas/os sin importar el rechazo de la sociedad, pues lo importante es amar.

"Para mí es muy importante abrir esta parte de mi vida para que muchos de ustedes sepan que no importa la manera en que amen y a quien amen, no importa si los demás los rechazan o critican o no te aceptan. Uno de mis miedos de enfrentarme a ‘salir del clóset’ y decir mi verdad era que muchos me decían 'no, es que te siguen niños’, pero ¿no sería bonito que la gente que me sigue sepa que me acepto y soy libre de condicionamientos?", indicó Flor Amargo.

Asimismo, aprovechó el momento para informar que su pareja sentimental es Lolita, su manager, quien la ha acompañado desde hace tiempo.

"Ya no, es mi pareja y se merece que pueda decir amo a esta persona. Lolita, me dijo 'flota en el mar', me enseñó a caminar descalza otra vez, me enseñó tantas cosas y yo dije 'quiero liberarme'", comentó la famosa.

Finalmente, Flor Amargo recordó que ante los prejuicios de amigos, familia o seguidores cayó en problemas con el alcohol y que incluso intentó relacionarse sentimentalmente con hombres.

"Me acuerdo que hasta tomaba alcohol para olvidarme de mi realidad, de que yo tenía este amor hacia las mujeres, que tenía preferencias diferentes y la verdad es que mucho tiempo intenté tener muchos novios porque yo pensaba que el aceptar eso en mí me iba a hacer menos ser humano y no", aseguró.