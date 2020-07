México prohíbe las terapias contra la homosexualidad

Cargando...

México

Este viernes en Ciudad de México se han prohibido las terapias para curar la homosexualidad. Además se castigará hasta con cinco años de prisión a grupos de cualquier índole que administren tratamientos violentos para revertir la orientación sexual de miembros de la comunidad LGTB, procedimientos que carecen de evidencia científica.

“No hay nada que curar, la homosexualidad no es una enfermedad, no estamos enfermos”, ha dicho Temístocles Villanueva, diputado LGTB de Morena y autor de la propuesta.

La propuesta levantó polémica entre grupos conservadores que se decían vulnerados en sus derechos y criminalizados por sus convicciones. Villanueva ha insistido en que no se busca perseguir a las personas que voluntariamente busquen orientación sobre su sexualidad.

Los Ecosig han sido señalados por la Organización de las Naciones Unidas e incluyen violencia física, toma de hormonas, terapias de electrochoque, aislamiento e insultos. Los activistas LGTB han insistido en que se trata de un discurso de odio, además de ser prácticas fraudulentas por su elevado costo y nula efectividad.

En los últimos meses, grupos ultraconservadores se han hecho un hueco en las agendas de los Congresos estatales y propuesto iniciativas como el pin parental, un veto de los padres de los contenidos sobre educación sexual y ética que se imparten a sus hijos, en alrededor de una decena de Estados.

La presión de formaciones evangélicas y antiderechos influyó en que el Congreso de Baja California, en el norte del país, rechazara la semana pasada el reconocimiento al matrimonio igualitario, que se quedó a dos votos de la mayoría que se necesitaba para aprobarse.