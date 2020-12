VIDEO: La WB estrenará sus películas en cines y HBO Max simultáneamente

Cargando...

EE.UU.

La Warner Bros ha anunciado este jueves que estrenará todas sus películas de 2021 en los cines y en HBO Max de manera simultánea, esto a partir del mismo día, lo que significa un cambio sin precedentes que justifica como respuesta a caída de afluencia a las salas de los cines debido a la pandemia del Covid-19.

Entre las películas que estrenará simultáneo en sala y online figuran "Godzilla vs. Kong", "Mortal Kombat", "The Suicide Squad", una nueva versión de "Dune" y la esperada secuela de la trilogía "Matrix". Todas estarán disponibles en HBO Max durante un mes a partir del mismo día de su estreno en los cines, ha asegurado la compañía en un comunicado.

Tras hacer el anuncio, las acciones de AMC Entertainment, el operador de cines más grande del mundo, han caído un 12% y la de su rival Cinemark, un 10%. Los ejecutivos de Warner Bros aseguran que su nueva estrategia se limita al próximo año y se debe a que la pandemia del Covid-19 ha obligado a mantener cerrados muchos cines.

"Nadie desea más que nosotros que las películas vuelvan a la pantalla grande", ha afirmado Ann Sarnoff, presidenta y directora ejecutiva de Warner Media Studios and Networks Group. "Sabemos que el contenido nuevo es el elemento vital de la exhibición en salas pero tenemos que equilibrar eso con la realidad de que la mayoría de los cines en Estados Unidos probablemente operarán con una capacidad reducida en 2021", concluyó.

Estas son las 17 películas que WB estrenará en HBO Max:

1. The Suicide Squad

2. Matrix 4

3. Dune

4. Godzilla vs. Kong

5. Space Jam: A New Legacy

6. The Little Things

7. Judas And The Black Messiah

8. Tom & Jerry

9. Mortal Kombat

10. Those Who Wish Me Dead

11. The Conjuring 3

12. In The Heights

13. Reminiscence

14. Malignant

15. The Many Saints of Newark

16. King Richard

17. Cry Macho.