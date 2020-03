El coronavirus detiene filmación de “The Batman”

Hollywood, Estados Unidos Hollywood, Estados Unidos

Debido a la pandemia de COVID-19 Warner Bros. Pictures pondrá la producción de The Batman en un paréntesis de dos semanas a partir de hoy, anunció la compañía. “El estudio continuará monitoreando la situación de cerca”.

The Batman está dirigida por Matt Reeves . Además de Pattinson, la película cuenta con Colin Farrell como el pingüino, Zoë Kravitz como Catwoman, Paul Dano como el acertijo, Jeffrey Wright como el comisionado Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, John Turturro como Carmine Falcone y Peter Sarsgaard como Gil Colson.

Es una de las producciones más esperadas del próximo año, aunque ahora se pone en duda que pueda llegar a estrenarse en la fecha prevista: 25 de junio de 2021.

The Batman de DC Films se une a una larga y creciente lista de producciones cinematográficas que se pospusieron por el brote de coronavirus en todo el mundo.

Universal Pictures, Walt Disney Pictures, Paramount Pictures y Sony Pictures, también han paralizado todos sus rodajes y atrasado sus estrenos, entre los que se encuentran películas de gran envergadura como Mulan, No Time To Die, A quiet Place 2, y Fast and Furious 9.

El rodaje de Misión Imposible 7 se detuvo en Venecia después de que Italia se convirtiera en el epicentro del brote europeo de coronavirus, mientras que No Time to Die, la próxima entrega de James Bond, retrasó su estreno de abril a noviembre. En tanto la producción de Fast & Furious 9: The Fast Family retrasó su lanzamiento casi un año desde mayo hasta abril de 2021. A Quiet Place Part II estaba programada originalmente para llegar a los cines a finales de este mes, pero se retrasó sin fecha confirmada.

Los rodajes de The Last Duel de Ridley Scott con Matt Damon y Ben Affleck, y Nightmare Alley de Guillermo del Toro, también han sido suspendidos. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos de Marvel también se quedó en suspenso después de que el director Destin Daniel Cretton se aisló a sí mismo en espera de los resultados de la prueba de coronavirus.