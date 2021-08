VIDEO: Lyn May vuelve a exponer su embarazo y esta vez muestra ultrasonido

Cargando...

México

Lyn May se caracteriza por estar siempre en la boca de todo el mundo, por la vida controversial que lleva y toda la polémica que genera con cada una de sus vivencias y ocurrencias. En esta oportunidad se trata de la noticia de su embarazo a los 68 años, que si bien en un principio dijo que era mentira, ahora aparece contando sobre los síntomas que tiene debido a su estado.

“Yo estoy muy bien, sí tuve de mareos y esas cosas, pero todo natural. Estoy bien, estoy muy bien. Todo está perfectamente bien. Haciendo ejercicio y viviendo la vida tranquila y contenta y feliz, aprovechando los últimos años que nos quedan porque la pandemia está en chino”, expresó la bailarina.

Lyn incluso afirmó que estaba por ver al padre de su bebé, el productor Marcos Hernández, quien hace unos días desmintió que esté enterado del embarazo de Lyn y que no se encontraba en una relación sentimental con ella.

“Marcos, está bien, mañana llega y me trae varias cosas”, aseguró la cantante. “Vamos a comer, vamos a ir a pasear, vamos a ir a Acapulco. Vamos a andar por ahí, a divertirnos un poco”, contó ante la sorpresa de los conductores del programa.

Se le preguntó por el sexo del bebé, lo que la tomó de sorpresa, y cambiando de tema confirmó que se trataba de dos gemelos varones,.

Cargando...

“¡Cómo eres! ¡Vas a ver! Lo único que sé es que me da mucha hambre, muchísima hambre, así que ya voy a comer porque ya vengo de una entrevista muy larga y quiero comer ahorita camarón, me gusta mucho el camarón, se me antoja el camarón”, anunció la vedette.

A principios de este mes, Lyn May puso al medio del espectáculo de cabeza con la noticia de que se encontraba esperando un bebé y que se convertiría en mamá.A todo esto y debido a la contradicción e información falsa de la noticia, los medios han puesto en duda el embarazo de la bailarina. Sin embargo, Lyn compartió la fotografía de un ultrasonido para disipar dudas y afirmó que se trataba de un varón.

“Además contenta porque a mí me gustan mucho los niños. Va tan deprisa que parecen gemelos, dijo el doctor. Yo sé que no es fácil, si ya tuve tres, imagínate, y tenía 13 años cuando empecé”, dijo durante una entrevista con Sale el Sol.

Por su parte, Markos D1, informó que no se encontraba enterado de la situación hasta que se hizo público, y que aunque no tuviera una relación, era posible que fuera cierto.

Markos asegura que no tienen una relación, más allá del trabajo. Pero si confesó que en una noche de copas que vivió estando con ella, terminaron juntos. y aunque no recuerda que pasó, tampoco pone en duda la palabra de la bailarina.