[VIDEO] Momento exacto cuando arrastran a músico para robarle

Santa Cruz - Bolivia

Un DJ fue víctima de robo por el mismo taxista que lo llevó a su domicilio, el violento momento fue captado por la cámaras de seguridad del lugar, donde se observa como el joven es arrastrado varios metros, mientras el conductor arrancaba con su equipo de sonido valorado en 1.000 dólares.

El hecho sucedió la madrugada del domingo en la avenida Piraí entre 3er y 4to Anillo cuando la víctima volvía de brindar sus servicios en un evento, equipo de sonido lo había puesto en el asiento de atrás y al momento de bajarlo fue sorprendido por el conductor que puso en marcha el vehículo sin importarle el daño que causaba al pasajero.

"Mi reacción fue agarrarme de la puerta y me arrastró unos 50 metros. No me esperaba que me pase esto", dijo apenado.