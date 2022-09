[VIDEO] Momento exacto cuando una joven es arrojada varios metros por un cable de tendido eléctrico

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El accidente que dejó gravemente afectada a una joven universitaria mientras cruzaba una calle de la ciudad cruceña fue captado por las cámaras de seguridad, donde se evidencia que la joven fue impactada con un cable de tendido eléctrico que fue golpeado por un motorizado.

De manera preliminar se planteó que el auto arrastraba el cable, pero en el video se observa que este colgaba del alumbrado público, tras el impacto la joven fue arrojada varios metros cuando le falta poco para llegar a la calzada. Mientras que el conductor para y se baja para ver a la afectada.

Según la madre de la víctima, Anabel Flores, tras el incidente, su hija fue llevada hasta el auto del conductor, afortunadamente llegaron los paramédicos y la sacaron del vehículo para darle auxilio médico.

La joven identificada como Ana Luisa, ahora necesita con urgencia ser intervenida quirúrgicamente para evitar una hemorragia interna, presenta traumatismo en el abdomen y la pelvis, de acuerdo al reporte médico.

Los presuntos responsables llegaron hasta la clínica donde fue internada la paciente, sin embargo luego se marcharon y se desconoce su paradero, ellos fueron captados por las cámaras de seguridad de este establecimiento, la madre indicó que cuenta con el número de placa del motorizado, en este sentido les pidió que aparezcan.

La mamá manifestó que no tiene los recursos económicos para pagar la operación, en este sentido apela a la solidaridad de la población para la cirugía y recuperación de su hija.

Por otro lado, lamenta que hasta ahora nadie es aparentemente responsable de este hecho, puesto que la Unidad de Tránsito no le aceptó la denuncia porque argumenta que no se trata de un accidente de tránsito, lo que golpeó a su hija no fue un motorizado, le dijeron. ¿De quien es la culpa entonces?, cuestionó la afectada entre lágrimas.

Si usted puede colaborar o conoce a alguien que puede, comuníquese al 799-38341