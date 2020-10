VIDEO: Muere Tony Lewis, vocalista de “The Outfield”

Cargando...

Inglaterra

Tony Lewis, fue el cantante principal de la banda The Outfield, y acaba de morir este lunes 19 de octubre, a los 62 años de edad. Lewis fue un cantautor de rock británico, bajista y vocalista de la banda, mayormente conocido por su single "Your Love".

Después de una larga carrera de dos décadas con The Outfield, Lewis comenzó su carrera solista en 2014, lanzando en 2018 su primer y único álbum debut como solista, "Out of the Darkness", bajo el sello Madison Records

De acuerdo con su equipo, el artista falleció inesperadamente cerca de su casa en Londres. Hasta el momento las causas del deceso no han sido reveladas. El músico, compositor y productor discográfico fue cofundador The Outfield con Alan Jackman y John Spinks. Su música formó parte de la década de 1980 con temas como, "All The Love" y "Say It Isn't So".

Cargando...

El álbum debut del grupo, Play Deep, alcanzó en 1985 a obtener el triple de ventas de platino y romper el top 10 en las listas de álbumes de Estados Unidos.

Ese lanzamiento contó con el gran éxito de pop rock "Your Love", que alcanzó el puesto número 6 en la lista Billboard Hot 100, así como con el sencillo "Say It Isn't So" y All The Love" del álbum Bangin de 1987, que también generó el video de MTV para "No Surrender".

La banda continuó hasta finales de los 80 y principios de los 90 con los álbumes Diamond Days (1990), Rockeye ( 1992), It Ain't Over (1998) y Extra Innings. Sus integrantes lanzaron su último álbum de estudio, Replay, en 2011.

El compositor y guitarrista Spinks murió de cáncer de hígado, en julio del 2014. Tony Lewis lanzó el álbum en solitario Out of the Darkness en 2018 y, según un comunicado, comenzó a tocar en programas en todo el mundo en los últimos años y publicó el EP Unplugged - The Acoustic Sessions a principios de este año.