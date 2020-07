VIDEO: Mujer se mete con su hijo en un corral de cocodrilos para recuperar su billetera

Cargando...

EE.UU.

Una situación fuera de lo normal fue grabada en el parque zoológico de la ciudad de Brainerd, Minnesota, EE.UU., cuando una mujer se arriesgó junto con su hijo a ingresar a un corral repleto de cocodrilos para recuperar su billetera, que se le había caído.

El incidente se produjo en el Safari North Wildlife Park, a la vista de varios espectadores que no hicieron más que observar cómo los protagonistas ponían en peligro sus vidas. En las imágenes se puede ver al pequeño hijo de la mujer cuando, entusiasmado, logra agarrar la billetera que estaba flotando en un pequeño estanque de cocodrilos.

Pese a las advertencias de otros visitantes, que los instaron a mantenerse alejados de los peligrosos reptiles, la madre se aproximó todavía más al agua e intentó distraer a los animales, y finalmente logró recuperar su pequeña cartera.

Afortunadamente, madre e hijo salieron ilesos y lo sucedido no fue más allá de un gran susto para quienes presenciaron la escena. Sin embargo, los funcionarios del zoológico no mostraron igual condescendencia con la mujer. Los empleados aseguran que no supieron del incidente hasta que el video se viralizó en la Red. Ahora los funcionarios del parque buscan identificar a la mujer para presentar cargos en su contra por poner en peligro al niño, según informo el portal TMZ.