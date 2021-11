VIDEO: Nelson Cox asegura que la ley 1386 no quebranta ningún derecho humano

Cargando...

Bolivia

Este viernes en una entrevista en "Que No Me Pierda", el viceministro Nelson Cox, expresó su molestia ante la intransigencia de la población que considera ha actuado sin siquiera conocer a profundidad la ley 1386.

Dentro del contexto de lo que significa la ley de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, Cox expresó en la entrevista que el Gobierno ha invitado a puertas abiertas a los gremiales a que se sienten a dialogar, al margen de las medidas de presión que éstos han tomado, y que ahora están efectuando un elemento condicionante, que es abrogar una ley que él considera un pretexto para las movilizaciones que se han presentado esta semana.

Cox asegura que el pedido de la abrogación de la ley 1386 tiene una intencionalidad, y es la de evitar las investigaciones en el tema de golpe de estado, y además acentúa que los gremiales están haciendo lo que el Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz les ha dicho "que no levanten las medidas mientras no abroguen la ley en cuestión".

Ante la interrogativa ¿Por qué es tan difícil abrogar esta ley?, el viceministro respondió:

"Justamente porque el rango de ley le da la inamobilidad de la línea estratégica del Estado...el decreto supremo puede variar, pero con rango de ley tiene el manejo de todo lo que será un cumplimiento...y esos son los elementos que hay que debatir, por eso el Gobierno invita al diálogo, porque son elementos que han desinformado a la población y no tiene ninguna afectación al que trabaja diariamente, no afecta a nadie, no se va a procesar a nadie, no se le va a quitar su casa a nadie, no se le va a quitar su platita ahorrada, su terreno, su camión, su transporte, nada de eso se va a hacer"

En cuanto al tema de que si la ley 1386 será abrogada, el viceministro infirió que no corresponde legalmente y que son una verdadera intransigencia las movilizaciones que se han dado por parte de ciertos sectores y de la población.

"No corresponde legalmente, es una intransigencia que resulta de toda esta movilización insana, en contra del propio pueblo, aquí aparentemente se están repitiendo los clásicos discursos de que no se ha socializado la ley, luego que se reglamente, y para que se reglamente que participe, no, la ley 1386 no vulnera ningún derecho humano, no vulnera ninguna garantía constitucional, no vulnera a nadie, y si hay dudas hay un tribunal constitucional para que las resuelva..." indicó Nelson Cox.

A continuación les dejamos el video de la entrevista completa al viceministro Nelson Cox.