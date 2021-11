Cox: “Nuestro gobierno no va permitir que se reedite lo que ha pasado el 2019”

El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, manifestó este martes, que como gobierno continuarán efectuando intervención en aquellos lugares, donde se pretenda coartar el derecho a la libre circulación, afirmó además que no permitirán que se repitan los acontecimientos de 2019, en referencia a los conflictos político – sociales de octubre.

Así mismo agregó que tanto la Policía Boliviana, como las Fuerzas Armadas, permanecerán al mando del presidente y de las instituciones, para resguardar el Estado democrático del derecho.

“Lamentablemente algunas autoridades como el gobernador de Santa Cruz, están acostumbrados a que su papá mande instrucciones a la policía y a los militares, ahora no, ahora la policía se precia, las Fuerzas Armadas van a estar al mando de nuestro presidente, van a estar al mando de las instituciones que son salva guardadoras del Estado democrático de derecho, ya no van a estar con intereses”, aseveró Cox.

Agregó que no esta en debate la existencia de bloqueos, y afirmó que según su percepción las demandas de sectores que piden la abrogación de la Ley 1386, son injustificadas.

“Si no están de acuerdo con la intervención de la policía porque no vamos a permitir bloqueos eso no esta en debate, vamos a respetar los derechos humanos, pero no vamos a permitir bloqueos que sean injustificados, demandas políticas, cuestionamientos a la Ley 1386 para que en este momento se articule un malestar en la sociedad, para articular un malestar en toda la población, generando falsas informaciones”, puntualizó Cox.