[VIDEO] Niño de cinco años muere en los brazos de Papá Noel; el cáncer le arrancó la vida

Cargando...

Estados Unidos

Una experiencia muy triste vivida por Eric Schmitt-Matzen, un hombre de 60 años que personifica a Papá Noel desde hace varios años y como parte de su labor de alegra a los niños en Navidad visitando a niños enfermos en los hospitales de Estados Unidos y que, desgraciadamente, vio morir en sus propios brazos a un niño de 5 años.

📸 Eric Schmitt-Matzen

La triste y trágica historia de lo sucedido se viralizó en redes sociales a pesar que ese hecho sucedió hace algunos años, y es que para todos es una experiencia despierta la inocencia y la ilusión de un niño que a pesar de todo continúa creyendo en Santa Claus.

Schmitt-Matzen relató a Knoxville News Sentinel y CNN que una enfermera previamente conocida, lo llamó de urgencia para que fuera a visitar a un niño con cáncer de cinco años cuyo mayor deseo era conocer a Santa Claus. “Mi teléfono sonó del otro lado de la línea era una enfermera que conozco, ella trabaja en un hospital, me comentó que había un niño de 5 años, que estaba muy enfermo y su mayor deseo era conocer a Santa Claus”, contó Eric.

Eric, preocupado por vestirse del mítico personaje de Navidad, le dijo a la enfermera que iría apenas se pusiera su traje rojo, no obstante, la enfermera le contestó que no era necesario: “Simplemente ponte los lentes y tus tirantes y ven de inmediato. No tenemos más tiempo”.

Cargando...

“ El pequeñín estaba muy débil, se veía como si ya estuviera listo para dormir eternamente, pues el cáncer lo había consumido por completo, me vio y sonrió, yo me senté en la orilla de su cama y le dije: ¿Acaso escuché que te vas a perder la Navidad? ¡De ninguna manera te puedes perder la Navidad!… ¿sabes una cosa?, ¡Eres mi duende número uno, el favorito!, entonces el niño iluminó su rostro y me preguntó ¿De verdad? ”, explicó Eric.

El último deseo del angelito fue conocer a Santa Claus

“Un duende ya me dio tu regalo y es algo que querías desde hace tiempo”, dijo Eric luego de darle su regalo un juguete de la serie de televisión PAW Patrol, se incorporó para darme un gran abrazo”.

Aun entre los brazos de Santa y mientras hablaban sobre aquello ante la vista expectante de sus padres desde fuera la sala, el angelito de 5 años finalmente falleció abrazado a Papá Noel mientras la mamá del menor entró corriendo gritando: “No, no, Dios mío, todavía no”. “Le entregué a su hijo y me fui de inmediato. Me afectó tanto que me cuestioné si debía volver a interpretar a Santa Claus”, finalizó Eric.

El lamentable suceso que dejó destrozada a una familia de Estados Unidos se reportó en el año 2016, días antes de celebrarse la Navidad.