VIDEO: Paul McCartney cantando un clásico en la graduación de su nieta

Cargando...

Inglaterra

De los integrantes de The Beatles, sin lugar a dudas Paul McCartney es el que más éxito ha tenido como solista, además de ganarse el cariño de la gente, por lo que no es nada raro para quienes lo conocen que Sir Paul cante en una fiesta.

Recientemente a circulado por las redes sociales un video en el que Paul McCartney está sobre un escenario, en una fiesta normal, donde evidentemente no pasa desapercibido, por ser quien es.

En el video se ve en los primeros segundos a Paul con Nancy, su esposa, momentos después, la banda que está amenizando el evento empieza a tocar las notas de “I Saw Her Standing There”, una canción de The Beatles que se ha convertido en un clásico.

Cargando...

Para hacer más emotivo el momento, Paul McCartney decide quitarse el saco y aventarlo al piso, así como levantarse las mangas de la camisa para poder tener un mejor control del micrófono. Al escuchar las notas de la canción, la gente que está en la fiesta se emociona y comienza a cantar junto con él.

Los invitados no dudan en sacar su celular y empezar a grabar a Paul, ya que tenerlo en una fiesta y a pocos metros, no es algo que suceda todos los días.

En redes sociales el nombre del cantante se volvió tendencia y muchos reaccionaron al video del que aseguran se llevo a cabo en la graduación de una de sus nietas, por lo que algunos mencionan que les gustaría que el ex integrante de la banda más famosa de la historia de la música fuera su abuelo.