VIDEO: Policía electrocuta con táser y detiene a una mujer por negarse a usar mascarilla

Cargando...

Durante la noche de miércoles, una mujer fue electrocutada con una pistola táser y luego detenida por un policía, tras negarse a usar una mascarilla, en Ohio, Estados Unidos.

El hecho ocurrió en un escenario deportivo, cuando el séptimo y octavo grado de la secundaria de 'Logan", se enfrentaban en un partido de fútbol. La mujer implicada, responde al nombre de Alecia Kitts, quien se encontraba en las graderías del estadio, y el el oficial de recursos escolares Chris Smith se acercó a ella, diciéndole que debe ponerse la mascarilla, de acuerdo con las regulaciones sanitarias en relación con el covid-19, para seguir presenciando el partido.

Sin embargo, Kitts, alegó a tener asma y que no podía usar tapabocas, pero el oficial insistió.

El altercado fue captado en video, y puede verse en las imágenes cómo el policía trata de sacar a la mujer de su asiento, pero esta se resiste. Al final, el agente usa contra ella una pistola táser, le pone las esposas y se la lleva del estadio.

Cargando...

Kitts fue liberada de la custodia el mismo día, pero está siendo acusada de allanamiento de morada —debido a se negó a abandonar el estadio— y hay otros cargos pendientes mientras se investiga el incidente, según la Policía. El hecho causó mucha polémica en torno al uso excesivo de la fuerza por parte del agente, después que el video correspondiente apareciera en la Red.

En respuesta, la Policía local explicó que "la mujer no fue arrestada por no usar mascarilla", sino porque no abandonó las instalaciones tras violar la política escolar, aunque el agente se lo pidió. "Una vez que se negó a salir del lugar, le informaron que estaba detenida por allanamiento de morada y se resistió al arresto, lo que derivó en el uso de la fuerza", dice el comunicado.