VIDEO: RBD ya tiene fecha para el reencuentro

Los fans de RBD están felices por este rencuentro, el mismo que vienen esperando desde hace tiempo, al parecer, los integrantes de la banda vendrán a salvarlos de la soledad, ya que decidieron por fin reunirse, para el deleite de todos sus seguidores que los apoyan desde 2004.

La noticia la dio a conocer Anahí en el podcast del influencer Daniel Habif, en el que aseguró que los ex integrantes de la banda están en conversaciones para reunirse el 4 de octubre, denominado Día Mundial de RBD para interactuar con su público después de 11 años de estar alejados de los escenarios.

La cantante aseguró que algo sucedería, aunque no pudo dar más detalles, pues ella misma no los conoce, ya que asegura se están afinando los detalles. Eso sí, en el podcast afirmó que no es seguro que se encuentren presentes todos los integrantes de la agrupación.

De cualquier manera, la reunión sucederá, y aunque también se desconoce si Anahí, Dulce María, Maite, Christopher, Poncho y Cristian cantarán y la reunión será un concierto o si sólo será una charla en la que interactuarán con el público.

"No sé si estemos todos o qué vamos a hacer exactamente. Lo estamos aterrizando todo en este momento", dijo la también actriz, quien en la telenovela Rebelde interpretó a Mia Colucci.

"Yo no sé si sea concierto, si sea platicar, si sea bailar, pero sería la primera vez en estos 11, casi 12 años, que hay la posibilidad de algo, que estamos todos queriendo hacer algo", agregó

Para estar al tanto de lo que sucederá al respecto de esta reunión, según informó la cantante, deberás suscribirte a la página de RB2 para conocer más detalles, pues ahí informarán lo que sucederá.