[VIDEO] Vocalista de Llajtaymanta reivindica composiciones de autores bolivianos en Perú

En las imágenes se observa que, entre algunos silbidos del público, Andia hace una reflexión dando como ejemplo de que sentirían los peruanos al escuchar que una composición de ese país sea cantada como si esta fuera de Oruro, o Cochabamba.

"Escuché una canción cuya letra dice: Adiós, pueblo de Ayacucho, ¿la conocen?, ¿Qué pasaría si ustedes me escuchan decir: ‘Adiós, pueblo de Oruro o Adiós, ¿pueblo de Cochabamba’? No, ¿verdad?, No está bien, jamás”, dijo Andia.