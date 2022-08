Villa Montes: Denunció que era víctima de violencia y ahora está muerta

Villa Montes, Tarija

Continúan las investigaciones en el caso de presunto feminicidio de Norma Tárraga, ocurrido en Villa Montes, la víctima ya había denunciado agresiones previas por parte de su concubino, Justo Adrián Jurado López, quien al momento se encuentra en calidad de prófugo.

“Vamos a establecer en la investigación la fecha en la cual se dieron las agresiones que sufría la mujer. Vamos a establecer si había una denuncia formal a conocimiento de la FELCV u otra instancia. Cada caso es particular, debemos hacer un análisis con otras instancias, como los psicólogos forenses. En estos casos debemos tener particular cuidado, pero en algunos municipios no existen profesionales para realizar este tipo de tareas”, manifestó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Cnl. Rubén Darío Lobatón.