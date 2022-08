¿Tentativa de Feminicidio?: Mientras el caso se investiga Erika se debate entre la vida y muerte

Tiquipaya, Cochabamba

Erika A. F. de 24 años está en terapia intensiva del Hospital Viedma con el 90% de su cuerpo quemado, ardió en llamas tras recibir una golpiza de su pareja, ahora requiere con urgencia 9 albúminas humanas al 20%, pañales, además de insumos médicos como guantes y barbijos para una atención constante. La Fundación Voces Libres convocó a los laboratorios y droguerías a apoyar donando la albúmina para salvar su vida.

El director del Hospital Viedma, Eduardo Amaya, aseguró que su estado es crítico por la superficie corporal quemada, mientras continúa convulsionando, presentó una falla renal y tuvo que ser intubada.

La familia de Erika no cuenta con recursos para cubrir los gastos. Para colaborar con Erica o su hija, que también sufrió quemaduras de tercer grado en su cuerpo, la gente puede hacer un depósito a la cuenta del Banco Unión 10000-04526-9772, a nombre de Fabricio Andrés Alvarado Fernández o puede comunicarse con la abuela de la menor, Anabel Fernández al celular 774-77875.

La pareja de Erika podría recibir el alta en los próximos días. En tanto la bebé de un año será intervenida este viernes 19 de agosto, el médico señaló que presenta mejoría, pero que tendrá afectaciones físicas y psicológicas.

Tentativa de Feminicidio

Ahora el caso está tipificado como tentativa de feminicidio, desde la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) informaron que la declaración informativa de la pareja de Erika no es creíble y se cae en la contradicción.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Cnl. Alfredo Saravia, informó que Jhonny de 28 años quiso dormir a su hija y se fue a la cama ignorando los reclamos de su pareja, quien le amenazó con usar gasolina para prenderse fuego. A los pocos minutos, habría escuchado los gritos de Erika y se levantó, con su hija en brazos, para salir de la habitación. Su concubina estaba envuelta en llamas y él, junto a su niña, habría sufrido quemaduras cuando intentaba ayudarla.

"La versión que da el sindicado no es creíble, es por este motivo que se atribuye el delito de tentativa de feminicidio. Porque no hay relación en la versión que señala, ya que si hubiera escapado del ambiente en posesión de su bebé no habría tenido todas las lesiones que tiene", remarcó Saravia.