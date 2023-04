Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Este martes 18 de abril, el taxista de Indrive, José Ignacio C.L fue sentenciado por el juzgado 15vo de Los Lotes en Santa Cruz por violar a sus pasajeras, incluyendo a una menor de 15 años. Después de someterse a un proceso abreviado y admitir su culpa, el sujeto pidió disculpas a la familia de las víctimas.

A pesar de pedir perdón y disculpas, el sentenciado reconoció que sabe que no será perdonado, aceptó la condena.

“Yo no soy una persona mala y tengo una hija de cinco años. “ Pedirles perdón y disculpas, sé que no me van a perdonar, pero uno puede cambiar en esta vida, acepto todo lo que venga ”. “Ojalá mi familia me apoye porque tengo una familia”, señaló durante su audiencia.

Cuando el juez le preguntó ¿qué sanción le otorgaría a una persona que hubiera agredido sexualmente a su hija?, Ignacio respondió que le daría una sentencia de 25 años o lo mataría.

“25 años o lo mataría, como padre no me gustaría que le hagan a mi hija lo mismo que yo he hecho, pero son errores de la vida que uno se arrepiente tarde”, respondió el violador confeso.

Asimismo, Ignacio C.L., les pidió a todas las madres que cuiden a sus hijas y no las despachen solas, ya que hay muchos hombres como él en el mundo.

“ Quisiera decirles a todas las madres que cuiden a sus hijas y no las despachen solas, porque como yo debe haber millones, cuiden a sus hijas ya que son las princesas de la casa y rogaría al juez que o me lleven a Chonchocoro porque yo nunca he pisado la cárcel ”, dijo.

El juez también preguntó sobre la infancia de José Ignacio C.L y cómo fue con sus padres. Él respondió que era hijo único y que su padre (librecambista) había sido asesinado, pero que había vivido bien con su familia y no había tenido problemas en el colegio ni antecedentes penales. También se reveló que tiene dos hijas, de 16 y 5 años.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo había estado trabajando en la plataforma Indrive, José Ignacio respondió que solo había estado allí durante un mes. La plataforma le pidió su carnet, licencia y papeles del auto, pero el auto no era suyo. "Él negó tener trastornos mentales, fumar o beber alcohol".

Finalmente, cuando se le preguntó si se declaraba culpable del delito de violación agravada y de haber utilizado armas e instrumentos punzo-cortantes para amenazar e intimidar a la adolescente, José Ignacio C.L respondió afirmativamente y aceptó su culpa.

Pidió nuevamente al juez que no lo enviaran a Chonchocoro, la cárcel de máxima seguridad en Bolivia.