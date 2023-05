Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Cámaras de seguridad captaron el momento impactante en el que dos malhechores armados perpetraron un violento atraco a mano armada a dos personas que circulaban también a bordo de una motocicleta por la calle Monseñor Santistevan del municipio de Montero, más conocido como el paseo universitario.

El incidente tuvo lugar el pasado domingo 7 de mayo y dejó a las víctimas en estado de shock y preocupación por su seguridad.

En las imágenes obtenidas por las cámaras de vigilancia se puede observar claramente cómo los delincuentes acorralan a las mujeres, que se desplazaban en motocicleta. Con una maniobra brusca, los asaltantes obligan a las víctimas a impactar contra la acera, haciendo que caigan al suelo desorientadas y vulnerables.

Uno de los criminales desciende rápidamente de la motocicleta, empuñando un arma de fuego, y se acerca amenazadoramente hacia las mujeres. Exigiendo sus pertenencias, apunta con el arma y demanda que le entreguen sus celulares.

La tensión aumenta a medida que las mujeres, visiblemente afectadas por la situación, responden que no poseen nada de valor. "No tengo nada, no tengo nada", repetía una de las mujeres mientras el delincuente le apuntaba con el arma y le exigía sus pertenencias.

Ante la situación, los asaltantes al percatarse de que sus víctimas no tenían los objetos solicitados, emprenden la huida en su motocicleta con rumbo desconocido. Afortunadamente, no se reportaron heridos durante el incidente, pero las secuelas emocionales y la sensación de inseguridad persisten en las víctimas.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) fueron alertadas sobre este preocupante episodio y se encuentran analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad en busca de pistas que conduzcan a la captura de los responsables.

“La Felcc de Montero está investigando este hecho que se ha conocido a través de los medios de comunicación, tenemos todo nuestro personal abocado a esta investigación”, informó el coronel Desp. Juan Gustavo Astilla Encinas, nuevo director de la Felcc en Santa Cruz.

“Hoy (miércoles) se ha presentado a dos personas que estaban asaltando en motocicleta y posiblemente tengan alguna relación con ese hecho, pero estamos en pleno trabajo investigativo en relación a este caso”, agregó.