Viviana víctima de feminicidio habría escrito un diario titulado “Los maltratos de mi marido”

La Paz

La abogada Fabiola Albarracín, defensa legal de la familia de Viviana, afirmó este jueves en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que la víctima pese a no haber concluido sus estudios, hizo el esfuerzo para poder registrar los maltratos que sufrió junto a su agresor.

“Tengo que cocinar, después trabajar, por las noches debo cocinar para mis hijos, tengo que cuidarlos, pero él me pega, yo ya no aguanto y el Rubén me dice discúlpame, es la última vez que te pego, nunca más te voy a tocar, ni te voy a pegar y lo perdoné por mis hijos”, señala un fragmento extraído del diario de Viviana, víctima de feminicidio.

Según la abogada, estos escritos hoy tendrían que servir de pruebas para que el acusado reciba la sentencia máxima, tras ocasionar mediante sus golpes la muerte de su pareja.

“Esto es importante de recalcar, ella solo curso hasta octavo, pero hizo su esfuerzo para poder escribir esto a su tía, ella tenía mucho miedo de poder expresar que vivía esa violencia, porque él la amenazaba mucho”, manifestó Albarracín.

Así mismo la defensa legal de la familia de Viviana, señaló que este diario fue entregado a través de una carta a su tía donde explica a detalle los maltratos que sufrió.

“Esta carta le deja a su tía donde le explica todos los maltratos que ha vivido, muchas veces sus familiares también han visto, moretes en la cara, en otros lugares, pero no habido denuncia”, aseveró Albarracín.

La abogada señaló que posterior al hecho los familiares le contaron, que ellos hicieron un trato familiar donde todos se disculpaban de rodillas, y dijeron que no iba a pasar nunca más, pero lamentablemente no fue así. La mujer deja a dos hijos en orfandad.

“Se tiene declaraciones de los hijos donde se ve que diariamente la maltrataba a su madre”, puntualizó Albarracín.

Por su parte, la señora María Quispe, madre de la víctima relató, las circunstancias en las cuales encontró a su hija tras haber sido golpeada, afirmó que ella se encontraba hinchada y tenía sangre en la nariz y la boca.

“Mi hija estaba votada y bien tapada con la cama yo le toqué le dije que pasó hijita, su cara estaba lavada, estaba hinchada, su cabeza tenía chinchones, su cabello estaba mojado, tenía sangre en la nariz y en la boca”, detalló la madre que hoy pide justicia.

La persona que esta acusada por el crimen, sería Rubén la pareja de Viviana, se encuentra con detención preventiva, este viernes es su audiencia de medidas cautelares, donde pretende recobrar su libertad. Sin embargó tras la muerte de Viviana la figura de tentativa de feminicidio cambia, por lo que la familia espera que se le dé la pena máxima.