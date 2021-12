Muere Viviana víctima de golpes por su pareja se encontraba en estado vegetativo

La Paz

Tras siete meses de estar internada en diferentes nosocomios, murió Viviana quien sería la víctima 102 de feminicidio reportado en el país en la gestión 2021, la fallecida quedó en estado vegetativo, tras ser golpeada brutalmente por su esposo de nombre Rubén C., dos niños de siete y cuatro años quedan en orfandad.

La prima de Viviana, de nombre Inés confirmó la noticia, su familiar habría fallecido después de siete meses de estar inconsciente por los golpes que le ocasionó su pareja y padre de sus hijos, quien actualmente se encuentra con detención preventiva.

La víctima estaba hospitalizada desde el pasado mes de mayo, fue encontrada en grave estado de salud, tras conocer el hecho la tía de Viviana reveló que ella le había entregado un diario, donde se encuentran registrados detalles de los maltratos que sufría junto a su pareja.

Los maltratos de mi marido fue el diario que escribió Viviana para desahogarse tras años de agresiones por parte de su pareja, golpes, humillaciones y amenazas sufrió esta joven, quien desde el día que decidió vivir con Rubén, empezó su calvario, un diario de 9 hojas son el testimonio y el auxilio en silencio.

“Tengo que cocinar, después trabajar, por las noches debo cocinar para mis hijos, tengo que cuidarlos pero él me pega, yo ya no aguanto y el Rubén me dice discúlpame, es la última vez que te pego, nunca más te voy a tocar, ni te voy a pegar y lo perdoné por mis hijos”, señala un fragmento extraído del diario de Viviana, víctima de feminicidio.