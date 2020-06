Vladimir Putin se realiza pruebas de Covid-19 cada 4 días como medida de prevención

Tras una entrevista a con la televisión pública de Rusia, el Presidente Vladimir Putín, afirmó que se realiza pruebas de Covid-19, cada de 3 o 4 días, como medida de prevención a la enfermedad, además de otros cuidados de bioseguridad que conlleva el mandatario.

"Lo hago regularmente, una vez cada tres o cuatro días", dijo el jefe del Kremlin.

Bajo esta línea de cuidar la vida del mandatario ruso, se supo que el Kremlin ha instalado varios túneles desinfectantes de fabricación nacional, por el cual pasan todas las personas con citas para reunirse con el Presidente.

Cabe mencionar, que Putin se pasó al teletrabajo el 1 de abril después de tener contacto días antes en un hospital con un médico que dio positivo por coronavirus.

Por otra parte, durante la entrevista, el mandatario ruso aseguró que en la actualidad no hay motivos para hablar de un supuesto origen artificial del virus y llamó a los países a unir los esfuerzos en la lucha contra la epidemia, en lugar de especular sobre sus causas. “Creo que si alguien se aferra a la versión (sobre el origen artificial del virus), no saldrá nada bueno de ahí”, aseguró. Según Putin, “hay que hacer lo que nos acerque a la supresión de la amenaza, porque ese es el camino de la victoria y no la confrontación”.

Según los últimos datos oficiales, el número de los contagios por coronavirus asciende en Rusia a 634.437 casos registrados. La enfermedad también ha sido la causa de 9.037 fallecimientos en este país.