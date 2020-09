Cargando...

La Paz, Bolivia

La audiencia de amparo constitucional para definir la habilitación o no de Evo Morales como candidato a primer senador por Cochabamba, terminó en empate después que los dos vocales de las Sala Constitucional Segunda de La Paz no lograron ponerse de acuerdo. Ante esa situación, la Sala Constitucional Segunda de La Paz llamará a un juez dirimidor que se encargará de decidir si el exmandatario puede ser postulante o no.

“Hay un empate entre ambos vocales, no hay una situación común, por lo cual se va a llamar un vocal dirimidor en las siguientes 48 horas, y esto se va a decidir en esta semana seguramente o tal vez la siguiente semana”, explicó el abogado Williams Bascopé al terminar la audiencia.

El jurista consideró que existió un actuar muy extraño por parte del vocal René Delgado, de quien aseveró fue muy inquisidor con sus preguntas al TSE y, por el contrario, muy contemplativo con Wilfredo Chávez, que defiende al expresidente.

De acuerdo a los datos extraoficiales, René Delgado se inclinó por rehabilitar a Evo Morales como candidato; mientras que el otro vocal, Heriberto Pomier decidió la ratificación del fallo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Con el amparo presentado, Evo Morales pretende se restituido como candidato a senador por el MAS representando a Cochabamba, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral lo inhabilitó debido a que no cumplió con el requisito de residencia permanente para postular al cargo.

Wilfredo Chávez, abogado de Morales, sostuvo que con la inhabilitación de su defendido se le estaba lesionando sus derechos políticos.

Bascopé rechazó que se pretenda el regreso de Evo Morales como candidato, cuando ya tiene un frondoso prontuario, de haber llamado a las armas, odio racial, bloqueos de oxígeno, fraude electoral y, ahora, acusaciones de relaciones inadecuadas con menores de edad.

Explicó que la norma es clara en el requisito de residencia de dos años anteriores a las elecciones para los candidatos a asambleístas.