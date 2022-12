"Volví de abrir el garaje y los cuatro me apuntaron con sus armas", relata víctima de atraco en un hotel

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Tras un violento atraco a mano armada registrado el martes cerca de la medianoche en un hotel, en el barrio Blooming, entre avenida Miguel de Cervantes y 7mo anillo, una de las víctimas relata que los atracadores se hicieron pasar por clientes para llevarse todo la ganancia del día y otros objetos de valor del lugar.

"Primero ingresaron dos personas como clientes y me pidieron garaje para guardar su vehículo, cuando volví me tomaron por sorpresa, cuatro me apuntaron con el arma", señaló, dando gracias a Dios porque no le pasó nada, lamentó que su compañero resultara herido tras resistirse al atraco.

El joven recuerda que estaban vestidos con gorra, barbijo y chaqueta, estos después de encañonar a los empleados se llevaron 1.500 bolivianos, 3 teléfonos, una Tablet y una TV.

Piden celeridad a la Policía en la identificación y captura de los delincuentes. El hecho quedó captado en las cámaras de seguridad, las cuales son analizadas para dar con el paradero de los cuatro malhechores.