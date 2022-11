"Beto, un pequeño can que defendió su hogar": Mordió a los delincuentes que ingresaron a su domicilio

Quillacollo, Cochabamba

Un perrito frustró el robo a su casa y defendió a su dueña de un ladrón armado; con sus ladridos logró ahuyentar al antisocial. Beto es una mascota de raza criolla, que demostró ser un excelente guardián al proteger su hogar.

La hija de la dueña de casa relató que más de cinco delincuentes ingresaron a su casa, por la parte trasera de la vivienda, usando una frazada para subir por la pared, sin lastimarse con el alambre de púas. Fue el peludito que comenzó a ladrar y atacar a los intrusos.

"No nos hemos dado cuenta que entraron, yo y mi hermana estábamos en la sala viendo la tele, de repente escuchamos como mi perro atacaba a los intrusos. Dos entraron por la pared y tres por el garaje, cuando escuché los ladridos de mi perro, me fijé y lo vi morder a esos hombres, entonces corrí a encerrar a mi hermana en mi cuarto. Luego pensé ya se han ido, salí, pero me encontré con uno de los hombres que me apuntó con su arma", relató la joven