Voraz incendio consumió una fábrica de colchones

Cargando...

Mendoza, Argentina

Un voraz incendio se desató la tarde de este miércoles en Las Heras, en la sede de una fábrica de colchones, lo cual alertó de inmediato a todos los vecinos de la zona. La gran columna de humo se podía divisar desde buena parte del Gran Mendoza, y destacaba por su color muy oscuro que a veces ocultaba la luz del sol.

El siniestro se produjo en las calles Tres de Febrero y Olascoaga. Al llegar los bomberos, se encontraron con un panorama feroz: ardían textiles y también algunos productos químicos.

Cargando...

Al menos cinco agentes afectados por la toxicidad del humo. A las 17, una ambulancia los estaba atendiendo: algunos lograron recuperarse para seguir con el procedimiento.

Alrededor, decenas de personas intentaban averiguar qué es lo que ocurre. El ir y venir de camiones cisternas, vehículos policiales y efectivos todavía es febril.

Lo que están solicitando las autoridades es que las personas no se acerquen al lugar porque no se sabe a ciencia cierta qué hay dentro del depósito. Podría haber un número no precisado de vehículos o como se detalló anteriormente algunos químicos que hacen que aglomerarse en las inmediaciones no sea recomendable. Trabajan en el lugar personal de Defensa Civil, Bomberos, Policía y ambulancias.